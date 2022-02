De olympische dag in vijf momenten: Loena Hendrickx voorlopig zevende, de “koe in de kont kijken” bij Oranje, Belgische biatleten geen schot in de roos

1. Loena Hendrickx zevende na één schoonheidsfoutje

“Fuck.” Broer en coach Jorik was ervaren genoeg om zijn zus Loena erop attent te maken dat de camera in de kiss and cry-zone meeliep voor de rest van de wereld, Loena zelf moest er wel om lachen dat ze zich even had laten gaan na haar korte kür. Met de krachtterm doelde ze op het schoonheidsfoutje dat in haar korte kür was geslopen bij de dubbele axel, haar tweede sprong. Maar Jorik en Loena Hendrickx konden redelijk tevreden zijn met de score of de puntenaftrek (70.09, haar persoonlijk record bedraagt 76.25). Na de korte kür staat ze zevende. “Ik had iets te weinig wedstrijdadrenaline, een raar gevoel. Nu niet te veel nadenken over de finale, ik hoop dat ik kan bewijzen dat ik foutloos kan blijven. We gaan er gewoon voor en vechten, vechten, vechten.”

Na de korte kür gaan er 25 naar de finale. Of beter: 24, zoals normaal altijd het geval is, en Kamila Valieva, die voorlopig leidt. Ze is de meest besproken olympiër van Peking - positief bevonden, maar ze mag onder voorbehoud meedoen omdat het te kort dag is voor haar zaak kan worden uitgeklaard. De verrassing is de Japanse Kaori Sakamoto, die zichzelf overtrof en zich tussen de drie Russinnen wurmt in de tussenstand.

Loena Hendrickx en haar broer/coach Jorik. — © BELGA

2. O, o, o, Oranje

Geen plak voor Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker op de ploegenachtervolging: dat is, om het in het Hollands te zeggen, een deceptie. Sven Kramer bij de NOS: “Het is erg teleurstellend. We waren alle drie wat minder vandaag en dat kun je je niet permitteren op de Spelen. Het is niet dat we het niet kunnen. Maar het heeft met de Nederlandse cultuur te maken, de individuele afstanden zijn belangrijker. Het was simpelweg niet goed genoeg, maar achteraf kan je een koe in de kont kijken. Natuurlijk is het klote en balen we.”

De damesploeg (Antoinette de Jong, Marijke Groenewoud, Irene Schouten en Ireen Wüst) haalde wel nog brons, maar ze gingen voor goud. De voorbije dagen was vooral de relatie tussen de vrouwen die niet zo geweldig bleek, het gespreksonderwerp. Wüst: “Het was niet zo erg als het eruitzag. Maar we hebben het niet slim aangepakt. In plaats van chagrijnig voor de camera te verschijnen na de kwartfinale, hadden we beter eerst even samen kunnen zitten. We hoeven ons niet te schamen, we verloren van de latere kampioen.” Schouten: “We zijn in Nederland individueel heel goed, maar als team moet het beter. Daar moet meer aandacht aan worden besteed.”

O ja, Wüst behaalde haar dertiende (13!) olympische medaille.

Sven Kramer, samen met zijn teamgenoten net niet goed genoeg. — © REUTERS

3. Belgische biatleten gedubbeld

Dát ze in Peking stonden, mag op hun conto worden geschreven en is knap. Maar wát ze in Peking lieten zien, dat hadden ze zich anders voorgesteld. Zowel individueel als in ploegverband kwam er niet uit wat ze waard zijn. Symbolisch werden Florent Claude, Thierry Langer, Tom Lahaye-Goffart en César Beauvais op de 4x7,5km estafette gedubbeld en eindigden ze als twintigste, voorlaatste. Beauvais kon zelfs niet eens beginnen - zodra een land is gedubbeld, moet het uit de wedstrijd stappen. “Dit was de eerste keer dat België deelnam aan een olympische estafette in het biatlon. Het was toch fijn de Belgische ploeg te lanceren”, zei speerpunt Florent Claude. “Ik wou ook aan de vier individuele nummers deelnemen, uiteindelijk bleef het beperkt tot twee. Ik kan niet anders dan ontgoocheld zijn.” Lahaye-Goffart liet nog weten dat zijn eerste Spelen meteen zijn laatste zijn. “Ik weet al enkele jaren dat ik zou stoppen wanneer ik de Spelen zou bereiken.”

Goud was voor Noorwegen, zilver voor Frankrijk, brons voor Rusland.

Florent Claude (tweede van links). — © REUTERS

4. Vijf medailles op dezelfde Winterspelen

Schrijf de naam maar op in een notitieboekje voor de volgende sportquiz: Quentin Fillon Maillet. Elke wedstrijd waaraan hij deelnam op deze Winterspelen, pakte hij een medaille. De Franse biatleet behaalde zijn vijfde medaille in Peking. Het is geleden van de Winterspelen van Lake Placid in 1980 dat een mannelijke wintersporter daarin lukte.

Quentin Fillon Maillet. — © REUTERS

5. Eerste Chinese snowboardtitel, met dank aan de acteur

Voor het eerst pakt een Chinese snowboarder goud. Getekend: de zeventienjarige Yiming Su springt voor eigen publiek naar goud op de Big Air, een reuzenschans. Vorige week won hij al zilver in de slopestyle. Hij leerde al op zijn vierde snowboarden. Yiming Su moest wel zijn andere passie op een lager pitje draaien: hij speelde namelijk mee in Chinese films en een tv-serie.

De freestyleskiester Eileen Gu, de achttienjarige Chinese chouchou met Amerikaanse roots, strandde na het goud vorige week op een tweede plaats op de slopestyle.