Is Donald Muylle gestopt met “keukens maken zoals het de zijne zijn”? Tv-kok presenteert nieuwe Dovy Keukens spot

“Dingen ontdekken, dat is altijd leuk als je bij Dovy Keukens langsgaat. En inspiratie opdoen”, zo klinkt het in de nieuwe spot van de West-Vlaamse keukenfabrikant. Alleen is het niet zaakvoerder Donald Muylle (70) die de presentatie in handen neemt, wel tv-kok Loïc Van Impe (29).

Donald Muylle raakte tot ver buiten Roeselare bekend door steevast zijn eigen bedrijf aan te prijzen in radio- en tv-spots. In sappige West-Vlaamse tongval, al dan niet met assistentie van zijn kleinkinderen. De spotjes zijn zo opmerkelijk, dat wát hij vertelt, eigenlijk bijzaak werd.

Des te opmerkelijk is het dat in een nieuw filmpje niet Muylle maar wel tv-kok Loïc Van Impe de presentatie voor zijn rekening neemt. Zo’n uithangbord opofferen lijkt commercieel een ondoordachte zet, toch? Maar zo’n vaart loopt het niet bij Dovy Keukens. Woordvoerder Kris Aeck: “De campagne met Loïc is een aanvulling op wat we al doen, de spotjes met Donald blijven daarnaast gewoon bestaan. We kennen Loïc ook al langer, door samenwerkingen voor programma’s als Loïc tussen 2 vuren en Zot van koken.”

(bpr)