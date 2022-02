Genk

Dierenliefhebbers hebben op Facebook een hulpgroep opgericht om de 98 in beslag genomen honden in Lanaken te voorzien van voeding. Een succes. Want op één dag tijd hebben vrijwilligers meer dan 25 inzamelpunten opgestart in Limburg, Antwerpen en zelfs Nederland. Zo ook de Genkse Elke Miny. Haar gsm ontploft zowaar van de constante stroom aan berichten. Iedereen wil de honden helpen.