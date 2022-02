Limburgse kinderen bedenken droommachines die door studenten PXL gebouwd worden

Hasselt

Vandaag werd de PXL Stem Academy voor één dag omgebouwd tot een My Machine fabriek. Een 100-tal leerlingen komen op bezoek om hun droomproject op te volgen. In oktober werd opnieuw het startschot gegeven van MyMachine Vlaanderen, dat is een project waarbij kinderen uit de lagere school een droommachine bedenken. Studenten uit het hoger onderwijs ontwikkelen hiervoor een concept en leerlingen uit het technisch secundair onderwijs bouwen een werkend prototype van de droommachine. Vandaag volgen de leerlingen een workshop rond techniek en presenteren de PXL studenten hun prototype.