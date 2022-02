Dronken bestuurder rijdt in Tongeren rond met massa lege bierblikjes in auto

De lading bierblikjes doet de politie vermoeden dat de man geregeld achter het stuur dronk. De 2,4 promille alcohol die hij dinsdag in het bloed had, is gelijk aan minstens twintig consumpties. De auto van de dronken man was niet verzekerd. Het voertuig werd in beslag genomen. Van de 36 overige bestuurders die dinsdag in Tongeren moesten blazen bij controles had nog een bestuurder een glas te veel op.

Drie politieploegen hielden dinsdag verkeerscontroles op de Michielenweg en de Luikersteenweg. Vijf bestuurders kregen een boete omdat ze de veiligheidsgordel niet hadden vastgegespt. Zes bestuurders kregen een pv voor vervallen keuring. Twee bestuurders hadden hun voertuig niet ingeschreven. Drie bestuurders reden met gsm in de hand.

Vrachtwagens

Een vrachtwagenbestuurder moest 800 euro boete betalen omdat zijn lading te hoog was. Een andere trucker moest 350 euro betalen voor technische defecten aan de vrachtwagen. Bij een vrachtwagen waar de lading onvoldoende was vastgemaakt, werd een boete van 700 euro opgesteld.

De politie liet meerdere voertuigen takelen. Twee bestuurders reden zonder rijbewijs rond. Een auto zonder verzekering werd in beslag genomen. Het rijbewijs van twee bestuurders is ingetrokken omdat ze onder invloed van drugs reden. (maw)