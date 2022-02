559 klachten van de voorbije vier jaar gingen over de staat van het fietspad. — © JEFFREY GAENS

Brussel

Het Meldpunt Wegen heeft vorig jaar 280 klachten gekregen over de staat van de fietspaden in Limburg. Dat zijn er ongeveer evenveel als in 2020. Dat zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang).