Politie beboet twee sluikstorters in Maaseik

Twee sluikstorters zijn in Maaseik betrapt en beboet met een GAS-pv. Dinsdagmorgen zagen agenten dat een bestuurder een sigarettenpeuk uit het raampje gooide. De Genkenaar werd naar de kant gehaald en hij kreeg een GAS-pv. Maandagavond rond 18.30 uur is in de Tweede Straat in Maaseik de bestuurder van een bestelwagen betrapt toen die lege bierblikjes in de berm gooide. Een wandelaar zag dit en verwittigde de politie. Die kon de bestuurder nog identificeren en beboeten. maw