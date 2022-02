Een jongen uit Meerhout is dinsdagmorgen rond 7.30 uur gewond geraakt bij een ongeval op de Europalaan in Genk. De fietser werd aangereden door een auto.

Maandagnamiddag is een auto tegen de vangrail beland op de Westerring in Genk. Bij het ongeval rond 16.30 uur is een 38-jarige vrouw uit Bilzen gewond geraakt. maw