Myriam woont anderhalve maand na de gasontploffing in Turnhout in een nieuw appartement: “Het heeft heel wat voeten in de aarde om alles te regelen.” — © Bert De Deken, Jef Matthee

Turnhout

Het heeft anderhalve maand geduurd, maar Myriam Oris (67) heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De Turnhoutse overleefde op oudejaarsdag de gasontploffing in een flatgebouw in de Boerenkrijglaan en probeert nu vanuit haar nieuwe appartement haar leven opnieuw op te bouwen. “Ik ben meteen gaan winkelen. Ah ja, ik had niets meer in huis.”