Bilzen

Frituur-restaurant Suzanne in de Brugstraat is al 60 jaar lang een gevestigde waarde in Bilzen en ver daarbuiten. Frietjes worden dagelijks vers gesneden en de zussen Marie-Marléne, Liliane, Suzanne en Sonja bedienen klanten steevast met de glimlach. “Maar na 60 jaar is het mooi geweest”, klinkt het.