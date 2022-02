Winterverjaging voor derde jaar op rij afgelast

Het grootschalig evenement Winterverjaging dat gepland stond op 24 april in Genk is afgelast om organisatorische reden en omwille van de onzekerheid over corona. Of de meifeesten met daarin de O-parade, enkele dagen nadien, doorgaan staat nog niet vast.

De Winterverjaging is een evenement dat tot stand komt in een samenwerking tussen verschillende Genkse verenigingen. Met theater, dans en veel symboliek zorgt elke vereniging voor een bijdrage aan het spektakel waarmee het einde van de winter wordt aangekondigd. Al zal het tot zeker 2023 duren alvorens het evenement opnieuw uitgerold zal kunnen worden. “We hebben met de denktank, die ontstaan is uit leden van de verschillende deelnemende verenigingen, samengezeten”, zegt Leentje Vanrusselt van theatergroep De Ghesellen.

“We zitten met teveel onzekerheden. Volkskunstgroep Het Weverke bijvoorbeeld heeft nog niet kunnen repeteren en weet ook nog niet zeker of alle leden terugkomen. Met de Ghesellen zitten we met een grote diversiteit in leeftijden. Er waren opnames gepland met een tienjarige jongen en onze voorzitter Alice Foesters, die dit jaar tachtig wordt. We kunnen het risico niet lopen dat ze besmet raakt. Bovendien wordt het organisatorisch erg moeilijk. Belichting, muziek en studio-opnames die er aan voorafgaan moeten nog allemaal geregeld worden. We hebben dan gezamenlijk beslist om het in zijn geheel af te lasten in plaats van maar een half product af te leveren.” De meifeesten - met als hoogtepunt de O-parade - vinden enkele dagen later dan de geplande Winterverjaging plaats. Of die nu ook afgelast gaan worden of niet staat nog niet vast. (Cn)