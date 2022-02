Bart De Wever wordt vuilnisophaler in zijn stad in ‘De Vuilste Jobs VIPS’: “Dit gaan we niet uitzenden”

Dat de Antwerpenaar het zijn vuilnisophalers niet altijd makkelijk maakt, mag blijken in een nieuwe aflevering van De Vuilste Jobs VIPS, vanaf dinsdagavond te zien op VTM GO. Bart De Wever ziet hoe bergen los karton en papier liggen wachten op de vuilniskar. “Moeten ze dit niet samenbinden in principe?”, vraagt De Wever terecht. En dan zijn er nog ongeduldige chauffeurs die claxonneren wanneer het vuilnis ophalen hen te lang duurt.

De Vuilste Jobs VIPS , vanaf dinsdag om 22.45 uur op VTM GO.