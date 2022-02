‘K2 zoekt K3’-kandidaten Ziggy en Celester brengen samen single ‘Suikerspin’ uit

Ziggy en Celester delen een teaser waarin een heel klein stukje uit Suikerspin te horen is. Om de volledige song te beluisteren is het wachten tot vrijdag middernacht, diezelfde dag om 13.00 uur verschijnt de videoclip.

De clip werd opgenomen in Wondr, een soort Instagrammuseum in Amsterdam. Grappig weetje: de videoclip van Waterval, de eerste single van K3 met Julia, werd opgenomen in Smile Safari, de Vlaamse versie van Wondr.

Celester haalde de finale in K2 zoekt K3 en werd uiteindelijk derde, na Julia en Amy. Ziggy kwam bij zijn auditie wel even op een van de tien stoelen terecht, maar geraakte niet in de tweede ronde. Desondanks was hij een van de meest memorabele en veelbesproken kandidaten van het programma. Zijn gekleurde haren en opvallende stijl zorgden voor heel wat reacties. Bij jongeren is de Nederlander erg populair: op TikTok heeft hij maar liefst 276.000 volgers.