‘Mislukte’ acteur Zach Avery leidde luxeleventje dankzij valse filmcontracten, maar vliegt nu voor twintig jaar in cel

De 35-jarige moet ook de 230 miljoen dollar die hij bij meer dan 250 slachtoffers losweekte, terugbetalen. Horwitz, die in enkele horrorfilms te zien was, liet investeerders geloven dat hij middels zijn onderneming 1inMM Capital LCC verschillende contracten met Netflix en HBO had gesloten voor de distributie van zijn films.

Maar Horwitz bleek geen enkele relatie met die mediaconcerns te hebben en gebruikte het geïnvesteerde geld om een luxeleven te leiden. Volgens rechtbankpapieren in de handen van de L.A. Times heeft hij het geld uitgegeven aan onder meer privévliegtuigen, luxeauto’s en een megavilla in Los Angeles. In april vorig jaar werd de acteur gearresteerd, in oktober bekende hij de fraude.

Piramidespel

De aanklagers in de zaak spraken van een ’Ponzi scheme’, oftewel een piramidespel, waarbij investeerders denken hun geld tegen een hoog rendement te beleggen, maar de oplichters gebruiken hun geld enkel om de schijn op te houden en eerdere beleggers rustig te houden door hun inzet deels terug te betalen.

Horwitz begon volgens de FBI in 2013 met de fraude. Hij stuurde beleggers jaarrapporten waarin stond dat 1inMM Capital LCC al de rechten van bijna vijftig films had verworven. Doel was volgens de rapporten dat het bedrijf de rechten kocht van Engelstalige films voor verspreiding op de Latijns-Amerikaanse markt, in partnerschap met Netflix en HBO, en later ook in andere landen.

Valse e-mails

Eind 2019 kwam zijn fraude aan het licht en bleek 230 miljoen dollar te ontbreken. De acteur probeerde toen zijn onschuld nog aan te tonen met e-mails waarmee onterecht de indruk werd gewekt dat hij in contact was met zijn grote zakenpartners om betalingsproblemen op te lossen. Later gaf hij de fraude toe.

Ondanks het oordeel van de rechter dat hij dat geld moet terugbetalen, gaven de aanklagers tijdens de zitting aan dat schuldeisers er niet op moeten rekenen veel van hun geld terug te zien.

Als acteur wist Horowitz nooit echt door te breken. Hij maakte in 2009 zijn filmdebuut in de film G.E.D. en was sindsdien te zien in Fury, Hell Is Where the Home Is, The White Crow en Last Moment of Clarity.