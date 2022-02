Oud-voorzitter Sporting Lokeren Roger Lambrecht (90) overleden

Lokeren

Roger Lambrecht, 25 jaar lang voorzitter van Sporting Lokeren, is overleden. Dat heeft de redactie van TV Oost Nieuws zopas vernomen en dat nieuws wordt bevestigd door voetbalclub Lokeren-Temse. De bandenmagnaat uit Lokeren werd in 1994 voorzitter van de club en bleef aan het roer tot 2019. Toen liet hij de club over aan Louis De Vries. Eén jaar later ging de club in vereffening. Daarna ging Lokeren een fusie aan met KSV Temse en werd Lokeren-Temse geboren. In zijn tijd als voorzitter behaalde Sporting Lokeren een aantal mooie prijzen. In 2003 werd de club derde en speelde Lokeren het seizoen nadien Europees. Sedert 2010 worden weer sterke resultaten behaald, getuige daarvan de twee bekerzeges in de Beker van België, in 2012 en 2014, en drie play-off-1-plaatsen. Lambrecht werd 90 jaar.