Ramkraak op Applestore in Hasselt: “In mum van tijd heel wat spullen gestolen”

Dieven pleegden afgelopen nacht een ramkraak op de Applestore in Hasselt. Het dikke, beveiligde glas werd met een zwaar voorwerp verbrijzeld. Het alarm ging af en buurtbewoners zagen een man het glas breken. Op de camerabeelden is te zien hoe de man vier computers en twee gsm’s meeneemt en snel terug naar buiten kruipt. Het zou gaan om een totale waarde van ongeveer 8.000 euro. De politie was heel snel ter plaatse en laat nu de sporen onderzoeken.