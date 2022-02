Heerse bibliotheek zoekt oude schoolfoto’s voor tentoonstelling

Voor de Erfgoeddag in april wil de Heerse bibliotheek een tentoonstelling over het schoolleven van vroeger op poten zetten. Daarvoor roepen de medewerkers nu de hulp van de inwoners in.

De Erfgoedweek belicht dit voorjaar een week lang het erfgoed van het schoolleven en -verleden. De Heerse bibliotheek is daarvoor op zoek naar zo veel mogelijk foto’s. “We zoeken specifiek oude school- en klasfoto’s uit de gemeente, van vijftig jaar of ouder”, legt bibliothecaris Heidi Loozen uit. “Dat mogen ook oude schoolverhalen en schooldocumenten zijn uit Groot-Heers. Wie nog foto’s uit de oude doos heeft, mag die met zo veel mogelijk info binnenbrengen in de Roppebibliotheek tijdens de openingsuren of via onze inleverbus in een gesloten omslag. Wij scannen alles in en bezorgen de originelen terug.”

Oude inktpotten

Ook oud schoolmateriaal is welkom. “Denk maar aan oude schoolbanken, stoelen, atlaskaarten, een bord, griffel of lei”, zegt Loozen. “We willen die graag in bruikleen tentoonstellen en op die manier een oud klaslokaal reconstrueren. Deze tentoonstelling vindt plaats in de kleine feestzaal van De Bammerd van zaterdag 23 tot vrijdag 29 april. Michel Mathei, voorzitter van Heemkunde Groot-Heers, zal daar ook zijn oude inktpotten tentoonstellen. Vanaf maandag 25 april nodigen we dan de leerlingen van de derde graad van de Heerse basisscholen uit om naar onze ‘erfgoedklasbakken’ te komen kijken en luisteren.” (frmi)