Hoogzwangere vrouw naar ziekenhuis na botsing in Maaseik

Op het kruispunt van de Kapelweg en de Diestersteenweg in Maaseik zijn dinsdagnamiddag rond 16.00 uur twee auto’s gebotst. Een hoogzwangere vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Een van de auto’s vloog door een omheining. “Op het hoekperceel van de Kapelweg en de Diestersteenweg hebben we net een beplanking aangebracht om een huis uit te palen”, aldus de eigenaar van het perceel. “Gelukkig stond er een draad, die heeft de auto tegengehouden. Even verder waar we zullen bouwen is al grond weggereden en gaan we de kelder dieper uitgraven.” mmd