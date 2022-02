Voka Limburg: “Arbeidsdeal is te mager en lost krapte op arbeidsmarkt niet op”

“Straks beslist de federale regering nog welke kleur wc-papier we op het werk moeten gebruiken.” Zo reageert topman Johann Leten van Voka Limburg op de arbeidsdeal die deze nacht beklonken is op het kernkabinet. E-commerce en avondarbeid worden makkelijker, het is eenvoudiger om van job te veranderen én de vierdagenwerkweek komt in zicht. Dat is de samenvatting. Maar het akkoord is volgens Leten te mager om ons land tegen 2030 naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent te brengen. Het is geen oplossing voor de Limburgse krapte op de arbeidsmarkt. Integendeel zelfs.