Ex-Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht (90) overleden

Ex-Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht is op 90-jarige leeftijd overleden. De bandenmagnaat was tussen 1994 en 2019 voorzitter van de club waarmee hij twee keer de beker won. Die periode van 25 jaar eindigde in mineur met een faillissement in 2020.

Lambrecht was eerst voorzitter van FC Eksaarde, de club van zijn woonplaats, voor hij in 1994 dezelfde functie opnam bij Sporting Lokeren. Sinds 2010 had Lambrecht al de dagelijkse leiding van zijn club uit handen gegeven, maar hij bleef wel eigenaar en geldschieter.

In 2019 liet Lambrecht de club definitief over aan voetbalmakelaar Louis De Vries. Een jaar later ging de club in vereffening.

