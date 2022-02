Voedingsbedrijf heeft ruzie met supermarkt: lasagne kan duurder worden

Voedingsbedrijf Ter Beke voert “stugge” contractuele discussies met een supermarkt, waardoor de groep mogelijk tijdelijk de verkoop van producten - vooral lasagne - zal moeten opschorten. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Lasagne in de winkel dreigt alvast duurder te worden.

Ter Beke - onder meer bekend van het lasagnemerk Come a casa - waarschuwt dinsdag voor een “uitzonderlijke kosteninflatie” in 2022 en mogelijke toeleveringsproblemen. “De algemene schaarste aan bepaalde grondstoffen, ingrediënten en verpakkingsmaterialen kan in sommige gevallen immers leiden tot toeleveringsproblemen aan klanten wegens force majeure”, aldus de voedingsgroep uit het Oost-Vlaamse Lievegem.

CEO Piet Sanders noemt de inflatie en de kostenstijgingen waarmee de voedingssector en Ter Beke worden geconfronteerd “hallucinant”. Alle ingrediënten van lasage worden duurder, beklemtoont de topman. “Kaas, melk, tomatenpuree, tarwe. Alle prijzen gaan hallucinant de lucht in. We zitten echt in een perfecte storm. Alleen de prijs van varkensvlees blijft stabiel”. Ook energie en verpakkingsmateriaal zoals aluminium worden duurder.

De groep onderhandelt met de supermarkten over de doorrekening van die kosten. Met één van de klanten gaan die onderhandelingen over de prijs bijzonder moeilijk. Ter Beke - ook een grote vleeswarenproducent - heeft het over “stugge contractuele discussies met een van de voornaamste retailklanten van de divisie bereide gerechten”.

Niet Colruyt

Om welke supermarkt het gaat, wil Ter Beke liever niet kwijt. “Maar het gaat niet om Colruyt”, voegt Sanders eraan toe. “Wel om een retailer die in België en daarbuiten actief is”. Colruyt had de voorbije maanden al vaker last van lege rekken, wegens moeilijke onderhandelingen met producenten.

Ter Beke - onder meer bekend van het lasagnemerk Come a casa — © Wim Daneels

Als gevolg van de discussies met die supermarkt zal de groep mogelijk de verkopen van een aantal producten tijdelijk moeten opschorten. Het gaat voornamelijk om lasagne die Ter Beke onder private label maakt. Dit kan “een significante invloed hebben op de verkopen en de resultaten van de groep”, aldus nog Ter Beke. De omzet van de betrokken klant in de divisie bereide gerechten bedroeg vorig jaar 6 procent van de totale groepsomzet.

Hoe dan ook is lasagne vandaag in de winkel “veel te goedkoop”, vindt de topman van Ter Beke. “Dat is niet langer houdbaar.”