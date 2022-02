Schattig jongetje (5) trekt smoking aan om vriendinnetje te verrassen voor Valentijn

Heel wat mensen haalden maandag alles uit de kast om hun geliefde te verrassen voor Valentijn. Dat deed de kleine Anthony (5) uit New York ook voor zijn liefje Lyla. De twee zitten samen in de kleuterklas en delen een bankje op de schoolbus, dus wilde het jongetje haar in de bloemetjes zetten. “Ik had hem gezegd dat hij best een mooi hemd aantrok”, aldus zijn mama. “Dus besloot hij om onmiddellijk zijn smoking te dragen.” Anthony kocht ook bloemen en chocolaatjes, en zocht uit wat het favoriete dier van Lyla is zodat hij haar een knuffel kon geven. “Hoe kon ik daarop nee zeggen?”, klinkt het nog bij de moeder van de piepkleine charmeur.