Internationaal aanhoudingsbevel tegen Robinho na veroordeling voor verkrachting in Italië

Italië heeft dinsdag een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd en om de uitlevering gevraagd van de Braziliaanse ex- voetballer Robinho, die tot negen jaar cel is veroordeeld voor zijn rol in een groepsverkrachting. Dat meldt het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA.

De kans dat Brazilië de nu 38-jarige Robinho overdraagt aan Italië is erg klein, omdat de Braziliaanse grondwet de uitlevering van onderdanen verbiedt. Maar hij zou wel opgepakt kunnen worden op basis van het internationaal aanhoudingsbevel als hij Brazilië zou verlaten.

Robinho werd in Italië veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar omdat hij in januari 2013, toen hij bij AC Milan speelde, deelnam aan een groepsverkrachting van een 22-jarige Albanese vrouw in een nachtclub in Milaan.

De Braziliaan heeft de beschuldigingen steeds ontkend, maar de straf werd eerst in beroep bevestigd en in januari ook nog eens definitief bevestigd door het Italiaanse Hof van Cassatie.

Het parket van Milaan stuurde dinsdag een internationaal aanhoudingsbevel en een uitleveringsverzoek naar het ministerie van Justitie in Rome. Dat zal de documenten doorsturen naar Brazilië, aldus het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA.

Robinho wilde in oktober 2020 een comeback maken bij zijn jeugdclub Santos, maar na protest van supporters en sponsors werd het contract snel weer ontbonden. De spits stopte toen met voetballen.