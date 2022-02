Caféruzie na spelletje kaarten eindigt in steekpartij: “Wonde was 15 centimeter diep”

Op 4 november 2018 kreeg de zeventiger uit Genk het aan de stok met een kennis na een spelletje kaarten in hun stamcafé. De zeventiger zou zijn vriend tijdens die ruzie in het gezicht geslagen hebben. De man zou er bloeduitstortingen aan zijn rechterhand, gezwollen ogen en een kapotte bril aan over gehouden hebben.

“De gewonde kameraad belde daarop huilend zijn zonen”, aldus de Tongerse aanklager. Toen de zonen aankwamen, was de zeventiger er al vandoor. De twee zonen besloten om van café tot café op zoek te gaan naar de belager van hun vader.

“Een van die cafébazen wist waar de man woonde”, zo vertelde de 51-jarige zoon voor de rechter. Twee keer belden de twee broers aan bij het appartement van de zeventiger. Volgens zijn advocaat Jan Keulen was die zo bang voor de jongemannen dat hij een keukenmes in zijn jas stak. De Genkenaar belde ook zijn zoon op. “Ik ben hartpatiënt en ik was op van de stress. Ik heb mijn zoon gevraagd om me naar het ziekenhuis te brengen. Ik voelde me enorm slecht”, zo sprak de zeventiger voor de Tongerse rechter.

Slag op het achterhoofd

Toen de zeventiger met zijn zoon en twee vrienden op de stoep voor het appartement stond, passeerden de zonen van de kennis voor een derde keer. Ze stapten uit om eindelijk verhaal te halen. De vijftiger sloeg de zeventiger daarbij op het achterhoofd. “Ik kon toen niet meer denken”, zo vertelde de Genkenaar. “Ik herinnerde me dat ik het mes op zak had. Ik heb dat vastgenomen en ik heb ermee gestoken. Het was instinctief.” De man verwondde zo de broer van de vijftiger met een messteek in de buik waarbij volgens meester Swennen de dunne darm, de dikke darm en enkele bloedvaten geraakt werden. Hij had een wonde van 15 centimeter diep in zijn buik en werd met spoed geopereerd in het ZOL.

Volgens meester Swennen is er wel degelijk sprake van voorbedachtheid aangezien de man het mes vanuit zijn appartement meenam. “Het gaat hier om een messentrekker eersteklas. Ik heb zo’n dossiers al voor het hof van assisen weten komen. Het gaat niet om zelfverdediging. De aanval en de verdediging erop zijn disproportioneel.” De man kampt buiten de lichamelijke letsels, ook met posttraumatische stress. Voor hem wordt een aanstelling van een deskundige gevraagd.

Celstraf van 24 maanden

Omdat de feiten al een tijdje geleden zijn gebeurd, houdt de procureur rekening met de redelijke termijn. Ze vraagt voor de zeventiger een celstraf van 24 maanden en een geldboete van 800 euro. De 51-jarige broer die de slag uitdeelde aan de zeventiger, riskeert een celstraf van zes maanden.

Meester Keulen vraagt voor de zeventiger de vrijspraak of een eenvoudige schuldigverklaring. “Hij was bang en gezien die emotionele toestand kan er geen sprake zijn van voorbedachtheid.” Voor de 51-jarige man wordt de opschorting gevraagd.

Vonnis volgt op 15 maart.