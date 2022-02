Loena Hendrickx maakt één foutje in verder mooie korte kür, maar is niet tevreden: “De focus was er niet helemaal”

Vier jaar geleden schaatste Hendrickx ook de finale in Pyeongchang. Daar werd ze zestiende.

“Ik weet niet wat er gebeurd is”, reageerde Hendrickx. “De focus was er niet helemaal. Ik heb echt stress en adrenaline nodig om te kunnen presteren en die was er niet volledig. Ik was héél zelfzeker en ik wist dat ik het kon. Ik heb zo veel goede trainingen gehad hier. Ik moest het gewoon laten zien hier en dat heb ik niet gedaan. Dat is gewoon super hard balen.”

Hoe het kon dat ze net op de Olympische Spelen niet die adrenaline had? “Ik weet het niet. Het is een heel ander gevoel hier. Wat mij ook héél erg opviel was het weinige applaus en het klappen hier. Dat is iets wat ik misschien wel nodig heb. Ik zal me voor de vrije kür meer moeten oppeppen en ervoor zorgen dat het uit mezelf komt.”

“Ik had de score slechter verwacht. Maar ik heb uiteindelijk toch een heel netjes programma neergezet. De trainingen gingen foutloos en dat wou ik hier ook doen. En een klein foutje is voor mij dan meteen iets heel groot. Dat is héél jammer, want ik kan het gewoon en heb het zo vaak bewezen op training. Hopelijk kan ik de rollen van op het EK omdraaien en kan ik een heel goede vrije kür doen na een mindere lange kür.”