Kortessem zoekt artistiek talent om elektriciteitskasten op te fleuren

Tour Elentrik is een streetartproject door Treepack waarbij lokale en professionele artiesten samen aan de slag gaan om de saaie, grijze elektriciteitskasten te voorzien van een knappe kunstlaag. De gemeente Kortessem is nu op zoek naar artistiek talent in de vorm van amateurkunstenaars of lokale creatievelingen tussen de 16 en 30 jaar die zich kandidaat willen stellen om een ontwerp aan te brengen op een nutsvoorzieningskast.

Iedereen met aanleg voor creativiteit is welkom. Wie wel wil, maar weinig of geen ervaring heeft, kan terecht op de workshop waarin de basistechnieken uitgelegd worden. Er worden tips and tricks gegeven om direct aan de slag te kunnen. (rapo)