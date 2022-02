Genkse coach Bernd Storck verbaast zich over aanstelling refs in België

Ref Verboomen, afgelopen zondag in Genk. — © BELGA

De Genkse coach Bernd Storck verbaasde zich op zijn persconferentie over de manier waarop scheidsrechters worden aangesteld in de Jupiler League.

“Ik vond het bijvoorbeeld heel raar dat onze wedstrijd tegen Standard werd geleid door dezelfde scheidsrechter (Verboomen), om wiens strafschopbeslissing in de slotseconden toch een en ander te doen was enkele weken geleden tijdens Union-Genk. Waarom laat je zo’n situatie niet een poos afkoelen? Door hem meteen opnieuw een wedstrijd van dezelfde ploeg te geven, zet je zo iemand onder druk. Niks tegen die man, overigens. Ik heb met hem een heel open gesprek gehad. Ik mis alleen een beetje FIngerspitzengefühl bij de aanduidingen. Net zoals onze thuismatch tegen KV Mechelen woensdagavond gefloten wordt door dezelfde scheidsrechter (Lardot) die enkele maanden geleden ook de heenwedstrijd floot. In Duitsland zou dat onmogelijk zijn.”

Nog in dit rijtje: Storck krijgt zondag op Anderlecht aan de zijlijn het gezelschap van vierde official Bert Put, vorige week nog Kop van Jut tijdens OH Leuven-KRC Genk.(mg)