Man (57) uit Houthalen-Helchteren komt om het leven bij ongeval op E314

Op de afrit van de E314 richting Lummen is maandag een dodelijk ongeval gebeurd. Een bestuurder (57) uit Houthalen-Helchteren heeft er rond 11.40 uur meerdere personenwagens aangereden waarna hij tegen een verlichtingspaal is gereden.

Het ongeval vond plaats ter hoogte van de afrit Scherpenheuvel-Zichem/Tielt-Winge. De bestuurder, een man van 57 uit Houthalen-Helchteren, zou onwel geworden zijn achter het stuur. Daarna heeft hij twee voertuigen langs achteren aangereden. De bestuurders hiervan geraakten slechts lichtgewond. Eén persoon werd preventief naar het ziekenhuis gebracht.

Daarna is de man verder aan het zwalpen gegaan in de richting van de elektriciteitspaal. Na de botsing tegen de paal is het voertuig tot stilstand gekomen zijn. De hulpdiensten hebben de bestuurder nog proberen te reanimeren, maar de man is ter plaatse gestorven.

De verkeersdeskundige van het parket Leuven is ter plaatse gekomen. De verlichtingspaal moest gedemonteerd worden om hem weg te halen.