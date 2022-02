Bernd Storck kijkt uit naar KV Mechelen: “Hopelijk zelfde sfeer in stadion als tegen Standard”

Bernd Storck had lof voor zijn ploeg in het algemeen en zijn gelegenheidsaanvoerder Bongonda in het bijzonder. — © Dick Demey

De Duitse coach had genoten van de manier waarop de Genkse supporters hun ploeg tegen de Rouches richting overwinning hadden gestuwd. “Ik ben zo blij dat we weer met publiek mogen spelen. Het verschil tussen een thuis- en een uitwedstrijd is groot op deze manier. Ook voor KV Mechelen, op dit moment de beste thuisploeg van het land. Maar ook op verplaatsing vallen ze niet te onderschatten. Ze spelen uit iets behoudender, rekenen meer op de omschakeling. Maar daar beschikken ze aanvallend over heel veel mogelijkheden. Zeker nu Storm weer van de partij is na zijn schorsing. Dit is een duel met een rechtstreekse concurrent, we weten dat we thuis vol voor de winst moeten gaan. Dit is een cruciale week, we zullen pushen. Ik voel veel vertrouwen bij mijn spelers, die rotsvast geloven in onze manier van spelen.”

Rotatie werkt

Ook KRC Genk is au grand complet, Storck vindt het lastiger om de wedstrijdselectie te maken dan om de basiself op het tactisch bord te plaatsen. “Omdat ik spelers in de tribune moet plaatsen, die een goede wedstrijd achter de rug hebben. Maar omdat we blijven roteren en spelers weten dat ze regelmatig aan bod zullen komen, blijft iedereen mentaal scherp. Plus fysiek fris: dat is cruciaal want onze dominante manier van voetballen vergt veel energie.”

Storck deed ook nog even wat hij zondag niet wilde: terugblikken op de match tegen Standard. “Onze eerste helft was heel sterk, vergeet niet dat Standard een ploeg is met een prima uitreputatie. Ik vond de terugval na rust minder erg dan tegen Beerschot en Zulte Waregem. Het had ook te maken met de kwaliteit bij de bezoekers en vooral fouten, die we zelf maakten. Elk gevaar van Standard kwam er na te makkelijk balverlies van ons”, aldus Storck, die ook nog lof had voor de manier waarop Bongonda de aanvoerdersrol van Heynen overnam - “hij toonde zich een echte leider” - en later op de dag zijn selectie bekendmaakt.