Column Shanna Wouters: Dat heet dan gelukkig zijn

Vermits een robot toch niet de ideale schoonzoon bleek, kreeg ik in deze valentijnsperiode al meteen het zotte aanbod van vrienden om me te helpen met mijn zoektocht. Euh nee, ik ben geen queeste gestart. Integendeel, ik ben omgeven door mensen die me nauw aan het hart liggen en ik geniet er nog altijd van om anderen gelukkig te maken. Zolang dat mij gelukkig maakt, zie ik niet in waarom ik een zoektocht zou moeten starten. Naar wat? Mijn leven is een ontdekkingstocht, met gebeurtenissen die vooral spontaan op mijn pad belanden.Zo viel een etentje met vrienden weliswaar in het water, door een positieve zelftest van één van de deelnemers enkele dagen voordien. Dus kwam het voorstel al snel dat ik er een avondje uit met Moeke van zou maken. Die verzette zich al in alle hevigheid, want waarom zou ze toch mee op restaurant gaan? Thuis aan tafel of in de zetel dat is toch minstens zo gezellig! Dan moet daar geen poespas bij, geen verplaatsing, geen opgetut. Nou ja, even uitgelegd dat we veilig konden gaan eten, met de nodige afstand en het menu van de bewuste zaak, wat sfeerfoto's tonen... En ja, het ijs ontdooide stilaan. Terwijl ik al zat te smachten naar die verse steak tartaar, was moeder er nog steeds niet van overtuigd dat een avondje uit best wel gezellig kon zijn. De dag zelf viel de opmerking wéér: "Had mij maar thuis aan de tafel gelaten". Dus met volle goesting stapte ik in de auto met een Moeke die iets minder goesting had. Al sloeg die bui redelijk snel om eens we gesetteld waren aan ons tafeltje. De kleinschaligheid en gezelligheid, maar ook het hapje en drankje deden al gauw de sfeer omslaan. Het smaakte toch beter dan thuis. Oef, gelukkig dat een chef zijn vak nog kent. Het werd voor Moeke een heuse ontdekkingstocht vol genot. Met een brede glimlach gingen we allebei vrolijk en voldaan naar huis.Toen 's anderendaags de telefoon rinkelde met de vraag of we zin hadden om mosselen te komen eten bij vrienden, mocht moederoverste dan ook de knoop doorhakken.. Je kan het wel raden, zelfs die vervelende stok-in-de-neus hield haar niet tegen! Geen luie zetel, geen eigen tafel, wel gezelligheid bij vrienden en genieten! Wat vooral opviel: een stralend Moeke. Zo zie ik ze het liefst. Want wat is er hartverwarmender dan mensen die je in je hart draagt te zien stralen. Met in mijn hart ook het gevoel dat we na al die tijd dat beetje vrijheid kenden. Mijn hart maakt op zulke momenten vreugdesprongetjes van geluk. Vaak ontsponnen uit zotte ideetjes van het moment, kleine ingevingen of gebaren. Puurder kan geluk toch niet zijn, klein maar fijn.Dus neen alsjeblieft: geen zoektochten organiseren, naar wat dan ook en al zeker niet in mijn plaats. Laat ons maar genieten van al het leuks, liefs en lekkers dat gewoonweg spontaan op ons pad komt. Dat heet dan gelukkig zijn.