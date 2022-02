Dylan Teuns mist Ruta del Sol vanwege corona, Jordi Meeus aan slag in Algarve

Teuns, die van woensdag tot zondag belangrijke wedstrijdkilometers mist, hoopt volgend weekend wanneer het Belgische openingsweekend (26-27 februari) op het programma staat, opnieuw van de partij te zijn.

“Al bij al ondervind ik niet te veel last van de besmetting”, stelt Teuns de buitenwereld gerust. “Ik voel me niet ziek. Twee dagen lang heb ik me wat slap en moe gevoeld en moest ik wat hoesten. Daarmee was het ergste leed geleden.”

Door Teuns’ afwezigheid start Bahrain Victorious met zes in plaats van de gebruikelijke zeven renners. De ploeg uit de oliestaat zet niettemin vol in op een goed eindklassement. Met Jack Haig en Mikel Landa verschijnen de nummers twee en drie van de Ruta-editie in 2020 aan de start. Evenals Wout Poels en Damiano Caruso, die eveneens een goed klassement mogen nastreven.

Bij Astana Qazaqstan Team is Vincenzo Nibali er door een coronabesmetting niet bij. De Kazachse formatie wil zijn huid duur verkopen met Miguel Angel Lopez en Alexey Lutsenko, die maandag nog de Clasica Jaén Paraiso Interior met verve naar zijn hand zette. De overige kandidaat-eindwinnaars luiisteren naar namen als Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Emanuel Buchmann, Wilco Kelderman (beide Bora-hansgrohe), Simon Yates en Ivan Sosa (Movistar).

Ook actie aan de Algarve

Ook in de Ronde van Algarve, die eveneens woensdag start, husselt corona het deelnemersveld door elkaar. Onder meer titelverdediger Joao Rodrigues tekent niet van de partij door een besmetting. Niet dat de Portugees van W52/FC Porto zich enige begoochelingen moest maken omtrent de eindzege. Met Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), Brandon McNulty (UAE-Emirates), Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas, Ethan Hayter (allen Ineos Grenadiers) Tobias Foss (Jumbo-Visma), Ion Izagirre (Cofidis) en Sergio Higuita (Bora-hansgrohe) zakken er aardig wat klassementkleppers naar de zuidkust van Portugal af. In het sprintwerk moet Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) afrekenen met explosieve types als Tim Merlier (Alpecin-Fenix), Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), Bryan Coquard (Cofidis) en Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty Gobert). (roro)

Ruta del Sol: Rit 1 (wo. 16/2) Ubrique-Iznajar (200,7 km), Rit 2 (do. 17/2) Archidona-Alcala la Real (150,6 km), Rit 3 (vr. 18/2) Lucena-Otura (152,6 km), Rit 4 (za. 19/2) Cullar Vega-Baza (165,6 km), Rit 5 (zo. 20/2) Huesa-Chiclana de Segura (167,1 km)

Op TV: Live op Eurosport 2 vanaf 15 uur

Ronde van Algarve: Rit 1 (wo. 16/2) Portimao-Lagos (199,1 km), Rit 2 (do. 17/2) Albufeira-Foia (182,4 km), Rit 3 (vr. 18/2) Almodovar-Faro (209,1 km), Rit 4 (za. 19/2) ITT Vila Real de Santo Antonio-Tavira (32,2 km), Rit 5 (zo. 20/2) Lagoa-Malhao (173 km)