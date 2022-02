Elise Mertens geraakt niet voorbij Zwitserse Jil Teichmann in Dubai

Elise Mertens (WTA 22) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Dubai (hardcourt/703.580 dollar) na verlies tegen de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 35). De 26-jarige Hamontse verloor in twee sets (2-6, 4-6) na 1 uur en 24 minuten spelen.

De 24-jarige Zwitserse had in de kwalificaties nochtans verloren van de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 45), maar kreeg toch een plaats in de hoofdtabel na het forfait van de Estse Anett Kontaveit (WTA 6). In de achtste finales komt Teichmann uit tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 15), het tiende reekshoofd. Zij won haar partij tegen de Egyptische Mayar Sherif (WTA 65) met 6-2 en 6-3.

Het was de tweede keer dat de tennisters elkaar in de ogen keken. Eerder won Mertens van de Zwitserse in de eerste ronde op de US Open in 2019.

Elise Mertens bereikte vorig jaar de halve finales in Dubai. Ze verloor toen tegen de latere toernooiwinnares Garbine Muguruza (WTA 7).

Mertens doet in Dubai nog mee in het dubbelspel. Met haar Russische partner Veronika Kudermetova speelt ze in de eerste ronde tegen het Oekraïens-Roemeens duo Nadiia Kichenok-Raluca Olaru. In het dubbelspel treden ook nog twee andere Belgen aan: Kirsten Flipkens (met de Kazachse Anna Danilina) en Kimberley Zimmermann (met de Britse Eden Silva).