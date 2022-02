Met ViaTim kan iedereen afhaalpunt voor pakjes worden en het Nederlandse bedrijf wil er zo 750 extra in Vlaanderen

De Nederlandse afhaaldienst ViaTim wil nog dit jaar ook in ons land 750 ‘buurtpunten’ openen om pakjes te leveren. Zo moet een netwerk ontstaan van buurtbewoners die tegen een kleine vergoeding bestellingen in ontvangst nemen en eventueel later alsnog aan huis leveren. Het concept slaat aan in Nederland, waar vandaag zowat 600 deelnemers meer dan 250.000 pakketten per maand afhandelen.

Federaal vicepremier Petra De Sutter (Groen) bezoekt dinsdag het eerste ophaalpunt van ViaTim in ons land. Ze ziet veel potentieel in het project, dat in de tweede helft van dit jaar ook in Wallonië voet aan wal wil zetten. ViaTim werkt samen met koerierdienst DPD. Vandaag zijn al 120 particulieren aangesloten als afhaalpunt.

Ze krijgen een kleine vergoeding voor de dienst: 28 cent per pakket, dat is netto 25 cent dankzij een laag belastingtarief van 10 procent dat van toepassing is op de deeleconomie. Wie een pakketje thuis bezorgt, krijgt 83 cent (netto 75 cent). “Je houdt er 200 tot 250 euro aan over”, zegt oprichter Michiel Nieuwkerk. Maar de meeste mensen openen vooral een buurtpunt omwille van het sociaal contact of omdat het systeem in sommige wijken tot 74 procent CO2-uitstoot kan reduceren.

De Sutter is geïnteresseerd in de uitgespaarde CO2-uitstoot en ziet voordelen in de versterking van het sociaal weefsel. “Als een bestelwagen hier 20 pakjes kan afleveren en mensen komen ze te voet ophalen, heb je natuurlijk veel minder CO2-uitstoot”, zegt ze. “En zo kunnen de actoren in de e-commerce gemakkelijker voldoen aan de standaarden die we gaan vastleggen.”

De Sutter pleit voor meer sensibilisering van de consument wanneer die bestellingen doet op het internet. “We kunnen ervoor zorgen dat de verschillende afhaal-opties op webshops duidelijk worden weergegeven. En de CO2-uitstoot laten berekenen voor elke optie. Zodat de consument zich goed bewust is van de CO2-uitstoot”, aldus de vice-premier. “Dat zit in de pijplijn.”