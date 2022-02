Kinderen Daltonschool verspreidne liefde over hele buurt

Naar jaarlijkse traditie wordt er in onze Daltonschool op Valentijn aandacht besteed aan lieve boodschappen, tekeningen, briefjes en attenties voor vriendjes, liefjes, leerkrachten,... "Dit jaar besloten we om ook onze buren en buurtbewoners te verrassen met een lieve boodschap of tekening in de brievenbus." Alle kleuters en leerlingen gingen op pad in de straten van Runkst en bezorgden heel wat mensen 'een kus in de brievenbus'. "We hopen dat onze actie heel wat mensen blij gemaakt heeft en we mochten zelfs al enkele brieven ontvangen van mensen die blij verrast waren.