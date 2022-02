Securityagent op Pukkelpop riskeert werkstraf voor slag aan vrijwilliger

De vermeende feiten dateren van 18 augustus 2019 of van het laatste Pukkelpopfeestje in Kiewit. Het slachtoffer, een agent van beroep, werkte er als vrijwilliger aan de main stage. Na zijn shift ging hij nog een pint drinken in de Beer Shack. Rond drie uur ’s nachts dansten de feestvierders op tafel en negeerden ze massaal het rookverbod. Het veiligheidspersoneel raakte geïrriteerd door de sfeer.

“De security was opgefokt”, stelt Erik Schellingen, de advocaat van het slachtoffer. “Mijn cliënt had zijn sigaret gedoofd, maar werd toch buitengegooid. Voor de Beer Shack stond de inderhaast opgeroepen buitenwipper te wachten die meteen uithaalde. Het gevolg was een gespleten lip en mijn cliënt ging onderuit.” Het slachtoffer, dat ruim 2.500 euro schadevergoeding vraagt, houdt er een litteken aan over en was drie dagen werkonbekwaam.

Vrijspraak

Voor het parket is de schuld van de buitenwipper duidelijk. De procureur verwees naar de verklaringen van twee onafhankelijke getuigen, het logboek van Pukkelpop en sprak eveneens over een opgefokte sfeer. “Het was een buitensporige reactie. Ik vorder 150 uur werkstraf of een celstraf van acht maanden als de beschuldigde die niet uitvoert.”

De verdediging ging bij monde van advocaat Mounir Souidi voor de vrijspraak en hekelde het onderzoek. “Waarom zijn er niet meer mensen verhoord? Ik vraag de vrijspraak door de zeer magere bewijselementen. Bovendien raakt mijn cliënt bij een veroordeling zijn werk kwijt.”

De beklaagde verklaarde dat het slachtoffer naar buiten werd geleid uit de Beer Shack en vervolgens struikelde. De veertiger haalde ook aan dat de Pukkelpopvrijwilliger racistisch zou zijn geweest en bedreigingen uitte. Hij vreest ook dat het slachtoffer in de toekomst zijn functie als agent zou misbruiken. “In deze regio durf ik niet meer te komen.”

“Walgelijk wat ik hoor. Tijdens het verhoor is hier met geen enkel woord over gerept”, aldus Schellingen, die nog toevoegde dat Pukkelpop de bewakingsfirma heeft bedankt voor bewezen diensten. “De beschuldigingen van racisme komen hard binnen. Ik ben zelfs gehuwd met een vrouw van een andere nationaliteit. Nooit zou ik mijn functie als politieman misbruiken.” Vonnis op 15 maart.

