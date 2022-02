Mark Cavendish niet blij met manoeuvre tijdens slotsprint Oman … maar had hij gelijk?

Mark Cavendish was duidelijk niet opgezet met de spurt van de slotrit in de Ronde van Oman. De Brit van Quick Step - Alpha Vinyl werd bij het aanzetten van zijn spurt duidelijk gehinderd door Max Richeze, de leadout van ritwinnaar Fernando Gaviria. Het kwam tot een verhitte discussie tussen beide renners.

Mark Cavendish boekte weliswaar een ritzege in de Ronde van Oman maar echt blij zal hij niet op het vliegtuig stappen. De Brit van Quick Step - Alpha Vinyl kwam al een keertje ten val en liep ook nog eens een straf op maar het was vooral de slotspurt die zijn humeur vergalde. In de straten van Matrah leek de spurt normaal te verlopen tot Max Richeze zich aan de kant zette en hiermee Cavendish aan de koord vastzette. Richeze was de laatste man in de trein voor Gaviria. Cavendish liet zijn ongenoegen duidelijk blijken, Richeze diende hem van antwoord.

Had Cavendish recht van spreken? Zeer zeker wel. Richeze wijkt duidelijk uit naar rechts en belet hiermee dat Cavendish voluit kan gaan. Alleen is dit een manoeuvre dat je wel meerdere lead-outs in een massaspurt ziet doen: even de baan vrijmaken voor wie achterop komt. Wat tegen Richeze pleit, is dat hij probleemloos rechtdoor had kunnen blijven rijden. Het leek alvast op opzettelijk hinderen en werd zo ook geïnterpreteerd door de jury die een DSQ van gediskwalificeerd achter Richezes naam zette.

Had Cavendish kunnen winnen? Ook zeer zeker wel. De Manx Missile moest weliswaar van achteruit komen maar leek voldoende snelheid te hebben om Gaviria nog te remonteren. Vandaar vermoedelijk ook zijn boosheid.

Enfin, spurten met Mark Cavendish vervelen nooit!