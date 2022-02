Sylvie Kreusch kopt binnen: “De liefde smaakt zoals chocolade, heel verslavend”

De carrière van Sylvie Kreusch raakt steeds meer in een stroomversnelling. Nadat de Antwerpse eerder furore maakte als frontvrouw bij Soldier’s Heart en als bandlid bij Warhaus, scoort ze nu volop met haar eerste soloplaat Montbray. Vele lovende recensies en vier MIA-nominaties later neemt ze even tijd voor onze videorubriek ‘kopt binnen’. “Liefde smaakt zoals chocolade”, vertelt de zangeres onder meer. “Heel verslavend.”