Drieste inbrekers stelen voor 10.000 euro aan Apple-apparatuur bij Hasseltse winkel

Op de Grote Baan in Kuringen hebben inbrekers in de nacht van maandag op dinsdag een grote etalageruit ingeslagen bij LAB9. Daar worden Apple-toestellen verkocht.

“We bestaan hier nauwelijks drie maanden maar ze hebben ons al weten te vinden en zijn inderdaad erg driest te werk gegaan met een bijl”, zegt winkelverantwoordelijke Frank Ignoul van LAB9. “Daarmee hebben ze de etalageruit, gelaagd glas van 8 mm dikte, kapot geslagen. Op die manier hebben de dieven toegang gekregen tot de winkeletalage. Veel tijd om te handelen, kregen ze niet want de politie was bijzonder snel ter plaatse. Toch slaagden ze erin om vier laptops en drie iPhones mee te grissen tijdens hun vlucht. We nemen uiteraard alle maatregelen om de gebroken ruit zo snel mogelijk te herstellen. De totale schade loopt zeker hoger op dan 10.000 euro”, besluit Ignoul.

De lokale politie LRH voert het verdere onderzoek. dj