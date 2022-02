Remco Evenepoel aan de vooravond van de Ronde van de Algarve: “Ik kom terug om opnieuw te winnen”

Evenepoel kreeg tijdens de ploegstage in Algarve een camerateam van Global Cycling Network (GCN) over de vloer. Eerst blikte hij nog even terug op zijn dubbele rit- en eindzege van vorig jaar. “Bij die aankomst op Foia wist ik dat ik mijn spurt vroeg moest aanzetten omdat ik niet de meest explosieve renner ben. Niemand volgde maar bij het ingaan van de laatste honderd meter zag ik Schachmann nog komen en was het spurten tot op de finish. Nadien maakte ik het af in de tijdrit. Tom Steels en Patrick (Lefevere, red) zaten in de wagen achter mij en lieten me vechten voor elke seconde.”

De zege in de Algarve leverde hem ook een eerste… standbeeld op. “Ik ben al gaan kijken en het is echt wel mooi, precies het gebaar dat ik maakte toen ik de finish overschreed”, aldus Evenepoel. “Het is echt wel speciaal om een standbeeld te hebben in een regio waar je nog maar één keer geweest bent.”

Opnieuw winnen

De Vlaams-Brabander wil zijn zege van vorig seizoen overdoen, zegt hij. “Als je ergens terugkomt, dan wil je gewoon even goed of zelfs nog beter presteren dan het jaar voordien. Bovendien heb ik met Fabio (Jakobsen, red) een spurter aan mijn zijde dus ook voor hem zal er gewerkt moeten worden. Ja, ik heb het parcours al wat verkend, zeker de wegen van de individuele tijdrit. Ik kom hier graag. Je ziet dat wielrennen populair is in dit deel van Portugal.” (gvdl)