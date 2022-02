Tyreke Evans mag na bijna drie jaar drugsschorsing weer spelen in NBA

De Amerikaanse basketballer Tyreke Evans mag weer aantreden in de NBA, de Amerikaanse basketcompetitie, na een lange schorsing wegens drugsgebruik. Dat heeft de basketballiga beslist. De 32-jarige Evans kan nu proberen een ploeg te vinden.

Evans werd op 17 mei 2019 geschorst, nadat hij positief had getest op verboden verdovende middelen. Hij is de tweede speler die na zo’n schorsing weer tot de NBA toegelaten wordt, na Chris Andersen in 2008.

Evans startte in de NBA bij de Sacramento Kings en werd in 2010 verkozen tot Rookie (nieuwkomer) van het jaar. Hij speelde ook voor de New Orleans Pelicans (2013-2017), de Memphis Grizzlies (2017-2018) en de Indiana Pacers, tot zijn schorsing.

Evans speelde tot nu 594 matchen in de NBA, waarin hij goed was voor gemiddeld 15,7 punten, 4,8 rebounds en 4,6 assists per match.