Duitser Benjamin Hassan schakelt Ruben Bemelmans uit in eerste ronde van Challengertoernooi in Forli

Ruben Bemelmans (ATP 209) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Challengertoernooi in het Italiaanse Forli (hard/45.730 euro). De Maasmechelaar verloor dinsdag in twee sets van de Duitser Benjamin Hassan (ATP 347), met 6-4 en 6-4. De wedstrijd duurde 1 uur en 25 minuten.