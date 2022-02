Naomi Campbell showt (eindelijk) haar dochtertje op cover van Vogue: “Ze is niet geadopteerd, het is mijn kind”

In mei verraste Naomi Campbell de hele wereld toen ze aankondigde dat ze op 50-jarige leeftijd voor de eerste maal moeder was worden. Nu, bijna een jaar later, heeft ze de eerste foto van haar dochtertje gedeeld en vertelt ze hoe het moederschap op haar vijftigste tot nu toe is geweest.

Sinds ze haar dochter verwelkomde, heeft het voormalige supermodel niets losgelaten over de details van de komst van haar kleintje. Veel fans speculeren dat ze haar kindje via een draagmoeder of adoptie heeft gekregen. Maar in een gesprek met de Britse Vogue, verklaart het supermodel: “Ze is niet geadopteerd, het is mijn kind.”

Over haar dochter – inmiddels negen maand oud – zegt ze: “Ze is een lief meisje. Ze slaapt heel goed, ze huilt bijna nooit en ik heb gehoord dat ze heel alert is voor haar leeftijd. Ze is net begonnen met zwaaien, wat leuk is. Ze lacht veel. Ze praat al bijna.”

De kleine Campbell heeft al zes tandjes en volgens haar beroemde mama heeft ze geen kik gegeven toen deze doorkwamen: “Ze is keihard.” Een modelbaby van een supermodel.”

Naomi kondigde in mei 2021 op Instagram aan moeder te zijn geworden, met een post van de kleine voetjes van haar dochter in de palm van haar perfect gemanicuurde hand. Exacte details rond haar komst zijn onbekend. Op de vraag of ze daar dieper op in wil gaan, wil ze alleen bevestigen: “Ze is niet geadopteerd, ze is mijn kind” De rest van de details bewaart ze voor haar boek, waar ze nog aan moet beginnen. Ook heeft Campbell besloten om de naam van haar dochter geheim te houden. In feite wisten maar heel weinig mensen dat ze van plan was om moeder te worden: ”Ik kan het aantal mensen dat wist dat ik haar kreeg op één hand tellen” geeft ze toe. ”Maar zij is de grootste zegen die ik me ooit kon voorstellen. Het is het beste wat ik ooit heb gedaan.”

Lai-Wah Chong