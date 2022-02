Gaviria wint slotrit Ronde van Oman, Tsjech Jan Hirt bezorgt Intermarché - Wanty Gobert een droomstart

De Colombiaan Fernando Gaviria heeft zijn snelle benen hervonden. De Colombiaan van Team UAE spurtte in Matrah sneller dan de Australiër Kaden Groves naar zijn tweede ritzege in de Ronde van Oman. De eindwinst van de Tsjech Jan Hirt kwam niet meer in gevaar. Voor Intermarché - Wanty Gobert was het al de vierde zege van het seizoen.

De leiderstrui van de Tsjechische klimmer werd nog wel bestookt maar kwam finaal niet meer in gevaar. Een zo goed als compact peloton meldde zich dan ook aan de zeedijk in Matrah. En net als in de openingsetappe stond er ook in deze laatste spurt geen maat op Fernando Gaviria. De Colombiaan van Team UAE haalde het voor de Australiër Kaden Groves en onze landgenoot Amaury Capiot.

Conclusie? De Belgische ploegen in de World Tour zijn het seizoen aan lichtsnelheid begonnen. Quick Step - Alpha Vinyl en Lotto-Soudal zitten intussen aan vijf overwinningen maar ook Intermarché - Wanty Gobert zit al aan vier. En dat is behoorlijk indrukwekkend voor het team dat vorig seizoen zijn eerste zege pas tijdens de Ronde van Italië boekte. Op 10 mei won Taco van der Hoorn de derde etappe van de Giro, nu zitten de jongens van Hilaire van der Schueren al aan vier overwinningen. Er liggen nog drie maanden tussen nu en de start van de Giro.

En dat is best straf, straffer misschien wel dan de vijf zeges van Lotto-Soudal. Al is enige nuance op de plaats. Het Waalse team moest vorige winter alle financiële zeilen bijzetten om zich te verzekeren van een plaats in de World Tour. Dat lukte enkel nadat ze de licentie overnamen van Jim Ochowicz, de Amerikaan achter BMC en CCC. Het budget dat ze daaraan spendeerden, kon niet aan sportieve versterking besteed worden. Die financiële zorg had het team deze winter niet en met het Italiaanse Vini Zabu kwam er nog een bijkomende injectie. Dat resulteerde onder anderen in de komst van de Noor Alexander Kristoff.

Enfin, de mayonaise pakt. Kristoff won al de GP van Almeria, Jan Hirt stak in Oman rit- en eindzege op zak en dan is er nog de jonge Eritreër Binian Girmay. Hij kwam vorig jaar in augustus over van het noodlijdende Delko-Marseille en ontpopte zich intussen tot één van ’s werelds meest begeerde talenten: vice-wereldkampioen bij de beloften in Leuven, autoritair ritwinnaar eerder dit seizoen op Mallorca.

Om maar te zeggen dat de koopmanskunst van de geslepen Hilaire van der Schueren alweer rendeert. De 74-jarige Oost-Vlaming heeft zijn ogen overal behalve in zijn zakken. Tel daar nog het vakmanschap van Valerio Piva en plots blijkt Intermarché - Wanty Gobert zoveel meer te zijn dan het kneusje van de World Tour. Oh ja, de plaats in diezelfde World Tour staat op de helling na de mindere prestaties van vorig jaar. Misschien is dat voor hen en voor Lotto-Soudal een bijkomende motivatie.

Straks, in de Omloop Het Nieuwsblad, mogen de drie Belgische teams voor het eerst op vaderlandse bodem de degens kruisen. Da’s iets om nu al naar uit te kijken.