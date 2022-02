Tom Lahaye-Goffart stopt per direct als biatleet: “Ik wist al enkele jaren dat mijn eerste Spelen ook mijn laatste zouden zijn”

Tom Lahaye-Goffart kwam dinsdagochtend op de 4x7.5km estafette als derde aan bod voor de Belgen. Hij begon op de achttiende plaats, maar kon vervolgens niet verhinderen dat de Belgen gedubbeld werden door Rusland.

Tom Lahaye-Goffart vond het frustrerend dat hij door de Russen werd ingehaald. “Ik had graag nog mijn deel afgemaakt en César Beauvais, de vierde en laatste Belg, laten vertrekken”, aldus de 25-jarige Luikenaar. “We hebben vandaag mooie dingen getoond, maar zoals verwacht is de tegenstand te sterk. We mogen toch blij zijn dat we een team op de Spelen hadden. Er is zeker een basis om op te bouwen.”

Na afloop liet de nochtans slechts 25-jarige Lahaye-Goffart verrassend weten dat zijn eerste Spelen meteen ook zijn laatste zijn. “Ik weet al enkele jaren dat ik zou stoppen wanneer ik de Spelen zou bereiken. Dit was dus mijn laatste wedstrijd. Ik ging echt in het rood om nog César te lanceren, maar dat is helaas niet gelukt. Toch ben ik fier dat ik het hier op de Spelen voor bekeken kan houden, het was een jongensdroom om hier te geraken.”