Een enkele rit bij De Lijn zal straks 50 cent duurder worden: de openbaarvervoersmaatschappij trekt de prijs op tot 2,5 euro. “De tarieven gelijktrekken”, noemt ze dat zelf. Volgens volgens experts is het een verkeerd signaal op het verkeerde moment. “Prijzen verhoog je als je service beter is, en dat is niet het geval.”