DeRozan loodst Chicago Bulls met 40 punten voorbij Spurs, Nets maken einde aan verliesreeks

De Chicago Bulls hebben hun vierde opeenvolgende overwinning op zak. DeMar DeRozan (40 punten, 7 assists) leidde zijn ploeg maandag voorbij de San Antonio Spurs (120-109). Het is bovendien de zevende wedstrijd op rij dat hij minstens 30 punten scoorde. De laatste speler bij de Bulls met zo’n streak was NBA-legende Michael Jordan in het seizoen 1996-97.

De Spurs stonden bij het begin van het laatste kwart 89-83 voor. DeRozan kwam in het vierde en laatste kwart echter onder stoom en scoorde 13 punten in de eerste vier minuten van het kwart. Van zijn 40 punten over de hele wedstrijd, scoorde hij er uiteindelijk 19 in het vierde kwart en loodste hij zo zijn team naar de overwinning. Zijn ploeggenoot Nikola Vucevic was goed voor 25 punten en 16 rebounds. De Bulls misten Zach LaVine voor de tweede wedstrijd op rij, door kniepijn.

Bij de Spurs was Lonnie Walker IV goed voor 21 punten. Dejounte Murray had 19 punten en 11 assists. Door de winst komen de Bulls op gelijke hoogte met Miami Heat, de leider in de oostelijke divisie.

Nets winnen weer

Na een reeks van 11 opeenvolgende verliespartijen, weten de Brooklyn Nets weer wat winnen is. Tegen de Sacramento Kings wonnen de Nets met 109-85. Twee van de drie spelers die de Nets in de ruildeal met de Philadelphia 76ers hadden verworven in ruil voor James Harden, maakten hun debuut voor de Nets. In zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever scoorde Seth Curry zelfs 23 punten. Andere nieuwkomer Andre Drummond droeg 11 punten en 9 rebounds bij. Ben Simmons kwam nog niet in actie. Productief waren ook Bruce Brown (19 punten, 6 assists) en LaMarcus Aldridge (19 punten). Bij de Kings blonk De’Aaron Fox uit met 26 punten.

In de stand staan de Nets op een achtste plaats in de oostelijke divisie. De Kings staan dertiende in de westelijke.

Ook in de westelijke divisie verloren de Golden State Warriors van LA Clippers (104-119), ondanks de 33 punten van sterspeler Stephen Curry. Bij de Clippers maakten verschillende spelers meer dan 10 punten. Terance Mann was zo goed voor 25 punten, Reggie Jackson maakte er 19 en Ivica Zubac 18. In de stand staan de Warriors tweede, de Clippers pas achtste.

Thriller in NY

Spannend was het in New York, waar de Knicks in de extra tijd verloren van Oklahoma City Thunder (127-123). De 19-jarige rookie Josh Giddey schitterde voor OKC met 28 punten, 11 rebounds en 12 assists. Bij de Knicks was Julius Randle goed voor 30 punten, 13 rebounds en 10 assists.

De huidige MVP, Nikola Jokic, leverde dan weer 26 punten, 15 rebounds en 7 assists op in de winst van de Denver Nuggets tegen de Orlando Magic (121-111). De Utah Jazz overklaste de Houston Rockets met 135-101, onder impuls van Donovan Mitchell (30 punten, 6 rebounds en 7 assists).

De Milwaukee Bucks liepen een thuisnederlaag op tegen de Portland Trail Blazers. Anferne Simons scoorde 31 punten voor de Blazers. Khris Middleton maakte er 16 (en 11 rebounds en 9 assists) voor de Bucks. Die speelden zonder Giannis Antetokounmpo, die last heeft van zijn enkel.

Elders in de NBA liepen de Detroit Pistons hun achtste opeenvolgende nederlaag op, deze keer in Washington tegen de Wizards (94-103). Daar was Kyle Kuzma goed voor 23 punten tegen de Pistons.

In New Orleans wonnen de Pelicans van de Toronto Raptors (90-120). Voor CJ McCollum, die vorige week naar de Pelicans was geruild uit Portland, was het zijn eerste overwinning in zijn derde wedstrijd met zijn nieuwe ploeg. Hij was goed voor 23 punten.