OPROEP. Wij zoeken fietskoeriers die willen getuigen over hun job

Zo zullen koeriers die exclusief voor één platform (moeten) werken, sneller vast in dienst worden genomen. Bovendien krijgen ze een uitgebreidere bescherming bij arbeidsongevallen.

