DEBAT. Heb jij begrip voor de verzamelaars die zoveel mogelijk honden wilden redden?

"We werden gechanteerd door broodfokkers." Dat zegt het Lanakense koppel bij wie vrijdag 99 verwaarloosde honden in beslag genomen werden. Ze kregen op sociale media ook veel steun voor wat ze deden. "Natuurlijk was het beter geweest als we minder honden gehouden hadden. Maar de echte oplossing is de broodfok aanpakken. Dan zijn wij niet meer nodig."