Kan Batman het makke filmjaar redden? Naar deze films kijken wij dit voorjaar uit

Door corona werden heel wat Hollywoodfilms uitgesteld. Maar met ‘The Batman’ gaat het blockbusterseizoen dan toch van start. Kan deze reboot de Vleermuisman een booster geven? En welke kaskrakers mogen we nog verwachten in onze bioscoopzalen?

Oorspronkelijk ging Ben Affeck The Batman regisseren en er ook nog de hoofdrol spelen. Maar hij haakte af als inblikker omwille van de enorme stress, zijn stijgend alcoholverbruik en de slechte ontvangst van Justice League, waarin hij de Gevlederde al vertolkte. Regisseur Matt Reeves, het creatieve brein achter de meest recente The Planet of the Apes-films, nam de fakkel over. Hij kreeg Warner zover dat ze de connectie met het Extended Universe van DC wilden laten vallen en voor een geheel nieuwe reboot opteerden, een trilogie zelfs.

Reeves koos voor een bijna-oorsprongverhaal. Het prille begin van Bruce Wayne liet hij links liggen, maar hij voerde, onder meer geïnspireerd door de strip Year One, toch een jonge Bruce op die al een jaar actief is met de opkuis van Gotham City. Affleck, die de vijftig nadert, kwam – zo hij toch nog enkel wilde acteren – niet meer in aanmerking voor de rol van de jonge vleermuisman. Na het bekijken van de kleine onafhankelijke film Good Time belandde Reeves bij Robert Pattinson, die na de Twilight-reeks geen grote serie meer in de pijplijn had en ook geen overeenkomst wilde met Marvel. Voor drie miljoen dollar kon Pattinson overtuigd worden om opnieuw de paparazzi te trotseren.

“Hij heeft zeker geen playboy-uitstraling. Het lijkt wel of hij een zenuwinzinking heeft” Robert Pattinson over zijn ‘Batman’

De acteur liet al weten dat zijn Bruce eerder als een vreemde snuiter à la Kurt Cobain zal overkomen dan als een galante miljardair. “Hij heeft zeker geen playboy-uitstraling. Het lijkt wel of hij een zenuwinzinking heeft. En wat hij doet om te genezen, helpt ook niet.” Die donkere karakterschets kom inderdaad overeen met wat je uit de trailers kan opmaken.

Het regent Batmen

Robert Pattinson: een getormenteerde Bruce Wayne.

Uit die promofilmpjes sijpelt ook het verhaal door. Een getraumatiseerde Bruce Wayne tracht tevergeefs de corruptie in Gotham City te bestrijden. Maar dan duikt The Riddler (Paul Dano) op: een seriemoordenaar die op zijn manier de misdadigers straft en tegelijkertijd Batman uitdaagt. Terwijl deze twee vigilantes kat en muis spelen, maken twee gangsters - de Pinguïn (Colin Farrell) en Carmine Falcone (John Turturro) - schoon weer. Gelukkig krijgt Batman hulp van Catwoman (Zoë Kravitz), een dominatrix die een eitje te pellen heeft met enkele gangsters.

De toon is heel donker en rauw, maar wijkt flink af van de gotische comic-look van Tim Burton en het gestileerd modernisme van Christopher Nolan. Reeves vertelde dat hij vooral teruggreep naar films uit de jaren 70, zoals French Connection en Taxi Driver. In die zin is het geen verrassing dat sommige insiders The Batman nu al vergelijken met Joker. Toch belooft de film niet zo gewelddadig te zijn, want er werd alles gedaan om de gevreesde R-rating te vermijden. Zo’n certificaat zorgde er immers voor dat The Suicide Squad veel minder opbracht dan verwacht. In The Batman wordt er relatief beleefd gevloekt en Catwoman houdt haar latexpakje mooi aan.

Intussen wordt dit nieuwe Batman-universum flink uitgebreid en gepromoot met een televisieserie rond Gotham City en een andere rond de Pinguïn (nog eens Colin Farrell). Maar Pattinsons Batman zal op artistiek vlak toch moeten concurreren met zijn voorgangers. Zo duiken Ben Affleck en Michael Keaton op in de parallelle universums-film The Flash, en Keaton trekt zijn Bat-pak een tweede keer aan in Batgirl van Adil & Bilall. Wordt vervolgd.

The Batman wordt op 2 maart in de zalen verwacht.

Welke blockbusters komen er nog aan?

The Northman

Episch vikingverhaal rond de jonge prins Amleth (Alexander Skarsgård) wil zijn vader wreken, die vermoord is door zijn oom (Claes Bang). Maar hoever wil deze Amleth gaan om gerechtigheid te eisen? Zal hij in tegenstelling tot Shakespeares Hamlet direct in actie schieten en iedereen een kopje kleiner maken?

Top of flop? Dit belooft een heel straffe film te worden met een enorme cast. Naast Skarsgård maken ook Nicole Kidman, Claes Bang, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy en … Björk hun aantreden. Kan niet misgaan? Wel, de vorige films van regisseur Robert Eggers, The Witch en The Lighthouse, waren onvervalst arthouse. Wordt The Northman een mainstreamfilm of grote kunst? Of beide?

Uit op 20 april.

Morbius

Morbius: een nieuw kunststukje van Jared Leto? — © Sony

Een nieuwe super(anti)heldfilm uit het Spider-Man-universum van Sony. Dokter Michael Morbius (Jared Leto) lijdt aan een vreemde bloedziekte. Hij denkt een geneesmiddel te hebben ontdekt, maar dat zorgt ervoor dat hij een vampier wordt. Gelukkig heeft hij minder kwalen dan zijn collega Dracula. Hij kan wel uit zijn sloffen schieten zoals Venom.

Top of flop? Afwachten, want dit lijkt een donkere film te worden. Het blijft uitkijken naar wat de fenomenale Jared Leto, na zijn Joker in Suicide Squad en die geflipte Gucci uit House of Gucci, uit zijn mouw zal schudden. Regisseur van dienst is Zweed Daniel Espinosa: een vakman, maar geen auteur met een persoonlijke visie. Het zal erop of eronder zijn.

Uit op 6 april.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Voor deel drie werd Johnny Depp als schurk vervangen door Mads Mikkelsen.

In dit derde deel van de prequelreeks op Harry Potter raken de tovenaars eind jaren 30 meer en meer betrokken bij de nakende oorlog. De jonge Dumbledore (Jude Law) geeft Newt Scamander (Eddie Redmayne) een bijzondere opdracht, maar blijft voorlopig aan de zijlijn staan. Intussen bereikt Grindelwald de apex van zijn macht.

Top of flop? De vorige aflevering van de Fantastic Beasts-reeks, The Crimes of Grindelwald, was niet bepaald een hoogvlieger. Maar mogelijk herpakt regisseur David Yates zich. Johnny Depp is er niet meer bij nadat hij in ongenade viel. Hij werd vervangen door schurk-te-huur Mads Mikkelsen.

Uit op 13 april.

Thor: Love and Thunder

Chris Hemsworth als Thor, hier in ‘The Dark World’. — © Isopix

Thor (Chris Hemsworth) krijgt het aan de stok met de God Butcher (Christian Bale), terwijl hij moet zorgen voor zijn zieke geliefde en ruzie maakt met Peter Quill. Alweer de vierde film in de Thor-reeks, en liefst nummer 29 in het Marvel-universum.

Top of flop? Een hit, want regisseur Taika Wititi, die van deel vier Thor: Ragnarok een grappige bijna-parodie maakte, keert terug aan het roer. Ook Natalie Portman is terug van weggeweest. Maar de grote verrassing is het aantreden van Christian Bale als de slechterik. Zien we hier nog opduiken: Star-Lord (Chris Pratt) en zijn Guardians of the Galaxy-team. Zelfs Matt Damon doet mee in een klein rolletje.

Uit op 4 mei.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

© Marvel

De tweede Doctor Strange-film is dan weer nummer 28 in het Marvel Cinematic Universe. Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) reist door het multiversum dat hij bezocht in Spider-Man: No Way Home. Daar ontmoet hij een schurk die op tovenaars jaagt. Wat Strange nog minder leuk vindt, is dat hij andere versies van zichzelf aantreft.

Top of flop? Doctor Strange 2 kan vleugels krijgen door het succes van Spider-Man: No Way Home en de populariteit van Benedict Cumberbatch na zijn prestatie in The Power of the Dog. Maar ook het multiversumconcept blijkt zijn ingang te vinden bij het publiek. Tot slot maakt Sami Raimi, de regisseur van de eerste Spider-Man-trilogie, hier zijn comeback. Kan dus door het dak gaan. Tenzij Thor: Love and Thunder voor te veel concurrentie zorgt.

Uit op 4 mei.

Top Gun: Maverick

Testpiloot Maverick (Tom Cruise) moet zich ontfermen over de zoon (Miles Teller) van zijn verongelukte maat. Blijkt dat de jongen een echte waaghals is, zoals Maverick vroeger was. Hoe kan de meester zijn leerling behoeden voor het lot dat zijn vader onderging?

Top of flop? Cruise staat bekend om zijn eigen stunts uit te voeren. Dat kan deze sequel van de legendarische eightiesfilm optillen boven de typische CGI-actie. Maar zal het publiek nog geïnteresseerd zijn in een concept uit de jaren 80? En eerlijk gezegd, het publiek wil Cruise onmogelijke opdrachten zien uitvoeren, niet passief in een cockpit vertoeven.

Uit op 25 mei.

Jurassic World Dominion

Drie bekende gezichten maken hun opwachting in ‘Jurassic World’. — © Isopix

In het zesde deel van de Jurassic Park-reeks zorgen de dino’s nu voor een ravage op het vasteland. Owen Grady (Chris Pratt) en Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) zoeken naar een oplossing. Ze krijgen daarbij hulp van drie oude bekenden: Jeff Goldblum, Sam Neill en Laura Dern.

Top of flop? Een redelijke hit, want deze film is de afsluiter van de tweede trilogie. De CGI-dino’s zijn bovendien nog realistischer en de terugkeer van de allereerste Jurassic Park-helden zal nostalgische toeschouwers zeker aanspreken.