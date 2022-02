GEMEENTERAAD. Stemming loopt in het honderd: technologie laat Riemstse raadsleden in de steek

Riemst

Visésteenweg: De raad verklaarde zich unaniem akkoord met de overeenkomsten die afgesloten worden met de Vlaamse overheid i.v.m. de noodzakelijke herinrichting van de Visésteenweg (N761). “Het gaat enerzijds om een studieopdracht voor het gedeelte van Riemst-centrum tot aan de Toekomststraat en anderzijds om een opdracht voor het gedeelte tussen de Toekomststraat en de grens met Wallonië. Bedoeling is dat de N761 over de volledige lengte verkeersveiliger wordt - in de eerste plaats voor de zwakke weggebruikers - en dat er ook gescheiden riolering wordt aangelegd. We hopen dat we de werken samen met AWV in 2023 en 2024 kunnen uitvoeren”, zegt schepen Guy Kersten (CD&V).

Technische problemen: Ter vervanging van de uitgetreden schepenen Marina Pauly en Mathieu Eycken stonden er heel wat dossiers aan de agenda waarbij nieuwe gemeentelijke afgevaardigden aangeduid moeten worden in diverse intergemeentelijke verenigingen en samenwerkingsverbanden. De stemming daarover via een algemeen digitaal stembiljet liep compleet in het honderd want de technologie liet - ondanks verwoede pogingen - meerdere raadsleden in de steek. Daardoor moesten al deze punten noodgedwongen verdaagd worden. Het voorstel om een alternatieve stemming via e-mail te organiseren, werd door Steven Coenegrachts (Open VLD) afgeblazen omdat op die manier het geheim van de stemming niet kon gewaarborgd worden. De punten worden volgende raadsvergadering - die wellicht terug fysiek zal plaatsvinden - hernomen.

Sociale kruidenier: De raad stemde in met het pilootproject ‘Winkel op Wielen’ waarbij vanaf 24 maart een gecombineerd aanbod van goedkope producten en welzijnswerk in Membruggen van start gaat. “Bedoeling is om in de eerste plaats inwoners met een beperkt budget uit hun sociaal isolement te halen en op een laagdrempelige manier goedkope onderhoudsproducten, groenten en levensmiddelen aan te bieden. Gelijktijdig brengen we hen in contact met maatschappelijk werkers die hen wegwijs kunnen maken in het kluwen van voorzieningen dat hun leven een beetje eenvoudiger kan maken”, verduidelijkte nieuwbakken schepen Mieke Loyens (CD&V).